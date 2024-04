„Techno Classica“ in Essen Grevenbroicher Auto auf weltgrößter Oldtimer-Messe zu sehen

Grevenbroich/Essen · Die „Techno Classica“ in Essen zieht jährlich Tausende Oldtimer-Fans an. Am Stand der Alt-Opel-IG stellt Heiner Schnorrenberg jetzt einen Olympia Rekord aus, den sein Großvater Mitte der 50er Jahre verkauft hatte – und zwar in Grevenbroich.

04.04.2024 , 04:50 Uhr

Dieses Foto zeigt Schnorrenberg in jungen Jahren an seinem ersten Auto. Zwischenzeitlich wurde das Fahrzeug restauriert. Jetzt ist genau dieser Olympia Rekord auf der „Techno Classica“ zu sehen. Foto: Schnorrenberg

Von Christian Kandzorra