Autobahn bei Grevenbroich und Neuss Langer Stau nach Auffahrunfall auf der A46

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Autobahn 46 zwischen den Anschlussstellen Kapellen und Holzheim in Fahrtrichtung Neuss zu einem Auffahrunfall gekommen. Ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei zufolge fuhr ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, als sich ein Stau bildete. Dabei wurde eine von vier Personen verletzt, die sich in dem vorderen Pkw befanden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.