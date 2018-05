Nägel auf Platz in Grevenbroich: Schlossstadion wird umzäunt

Grevenbroich Die Nagel-Attacke erschüttert Grevenbroich: Am Sonntag wurden auf dem Fußballplatz in Grevenbroich rund 900 Nägel gefunden. Bürgermeister Klaus Krützen nennt die Aktion "kriminell" und erklärte die Angelegenheit zur Chefsache.

Nachdem die Frauenmannschaft des TuS Grevenbroich am Sonntag nicht zum Spiel gegen Horrem antreten konnte, musste auch das Spiel der C-Junioren gegen Novesia am Montag abgesagt werden. Zwar ist das Fußballfeld des Schlossstadions nach der Nagel-Attacke, bei der Unbekannte den Platz mit mehr als 900 spitzen Nägeln lebensgefährlich gespickt hatten, inzwischen wieder gesäubert. Grünes Licht können die Mitarbeiter der Stadtbetriebe aber erst nach einem Kontrollgang geben.

"Das war kein Dummer-Jungen-Streich, das war kriminell", sagt Bürgermeister Klaus Krützen über die Tat, die sich vermutlich in der Nacht zu Sonntag ereignet hat. Die Angelegenheit hat er zur Chefsache erklärt: "Es gilt jetzt, kurzfristig zu einer Lösung kommen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr geschieht", sagt Krützen. Denn bislang ist das Stadion für jedermann rund um die Uhr frei zugänglich. Um die Sportler zu schützen, wird nun über eine Umzäunung des kompletten Geländes nachgedacht. "Wir müssen ermitteln, was ein solcher Zaun kostet und versuchen, entsprechende Finanzmittel zeitnah locker zu machen", sagt der Bürgermeister, der von einer hohen fünfstelligen Summe ausgeht.