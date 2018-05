Grevenbroich: Zaun am Schlossstadion kann teuer werden

Zaun am Schlossstadion kann teuer werden

Grevenbroich Sportanlage am Schloss soll umzäunt werden. Stadt muss auch Denkmalschutz-Auflagen beachten.

Nach der Nagel-Attacke auf dem Fußballrasen prüfen die Mitarbeiter der Stadt derzeit, wie das Schlossstadion in Grevenbroich besser gesichert werden kann. "Konkret bedeutet dies, die Möglichkeiten einer Umzäunung zu ermitteln", wie Ralf Müller aus dem Büro des Bürgermeisters sagt.

"Bislang ist das Sportgelände frei zugänglich, weil es eine Sport- und Versammlungsstätte für jedermann ist", führt Ralf Müller aus. Das Areal am Schloss wird also nicht nur von Sportvereinen zu bestimmten Trainings- und Wettbewerbszeiten genutzt. Rund um den Platz kann jeder zu jeder Uhrzeit seine Runden drehen oder sich aufhalten. Mit einer Umzäunung würde das Prinzip von "offen für jedermann zu jeder Zeit" aufgehoben, sagt Müller.

Außerdem müsse geprüft werden, wie viele Tore und Zugänge durch den Zaun ermöglicht werden müssen, erläutert Ralf Müller das Thema "Entfluchtungen". "Wie viele Menschen fasst das Stadion, wie viele Tore müssten sach- und fachgerecht an welchen Stellen eingebaut werden?", sind weitere zu beantwortende Fragen. Wie aufwendig die Investition in die Sicherheit der Besucher wird, hängt auch von den Auflagen der Denkmalbehörde ab. Die unmittelbare Nähe der Sportstätte zum Schloss erfordert dies. "Wir sind dabei, diese Fragen zu klären", fasst Ralf Müller zusammen.

Angriffe auf die Gesundheit wie zuletzt nach der Nagel-Attacke haben sich zwar nicht wiederholt, Trainer und Betreuer aus Grevenbroicher Vereinen drängen trotzdem auf rasche Lösungen bei der Umzäunung. Vor allem die Hinterlassenschaften an der Tribüne zeuge von Zechgelagen. "Warum kontrollieren Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Stadtpark und am Bahnhof, nicht aber am Sportplatz?", fragt Leichtathletik-Trainer Wilfried Faßbender. Leere Schnapsflaschen, häufenweise Kippen sowie benutzte Spritzen lägen herum, ein unschöner Anblick. Diese Art Müll vermittele "den richtigen Einruck davon, welchen Stellenwert der Sport hier offensichtlich hat", sagt er mit ironischem Unterton.