Sportler ärgern sich über illegale Silvester-Fete: Wieder Vandalismus im Schlossstadion

Im Rhein-Kreis registrierte die Polizei 64 Einsätze in der Silvesternacht. Vereinzelt gerieten Feiernde in Streit.

In Grevenbroich eskalierte ein Streit, bei dem ein 48-Jähriger im Gesicht verletzt wurde, vermutlich durch den Schlag mit einer Flasche. Der Tatort befand sich auf der Brückenstraße in Wevelinghoven. Der Angreifer soll groß und kräftig und in Begleitung zweier Kinder gewesen sein.