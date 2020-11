Corona in Grevenbroich : Maskenpflicht in der City: Hat das Virus sonntags frei?

Grevenbroich Die Maskenpflicht in der Grevenbroicher Einkaufszone ist zeitlich begrenzt. Fotos der entsprechenden Schilder führten nun zu intensiven Diskussionen in sozialen Netzwerken.

Legt das Virus am Sonntag eine Pause ein? Schläft Corona um 8 Uhr morgens noch? Orientieren sich die Zeiten vielleicht an den Dienststunden der Ordnungsamts-Kontrolleure? Oder hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass nach 22 Uhr ohnehin die Bürgersteige in der Innenstadt hochgeklappt werden? Fragen über Fragen, innerhalb einer Stunde wurden mehr als 90 Kommentare im Netz gepostet.

Auch wenn es mancher nicht glauben möchte: Tatsächlich gilt das Schild, wie Rathaussprecher Stephan Renner auf Anfrage unserer Redaktion erklärte. Die Stadt habe sich mit der Maskenpflicht an den Öffnungszeiten des Einzelhandels orientiert – mit „Luft“ nach vorne und hinten. Damit werde Infektionsschutz in Bereichen sichergestellt, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – etwa „wenn eine entsprechende Frequenz in der Fußgängerzone herrscht“. Die Orientierung an den Öffnungszeiten sei sinnvoll.