Kolumne aus Grevenbroich : Warum Kopfhörer im Homeoffice für Gejaule sorgen

Grevenbroich Fragt mich jemand, was mein Hund besonders gut kann, dann sag’ ich immer: Gucken. Seine Beobachtungsgabe wird im Home-Office aber zum Verhängnis.

Fragt mich jemand, was mein Hund besonders gut kann, dann sag’ ich immer: Gucken. Das beherrscht der Terrier aus dem eff-eff. Aus gutem Grund. Denn der weiß genau, dass ich bei so viel Gucken irgendwann weich werde. Dann ziehe ich mir die Kopfhörer an, nehme das Tier an die Leine und drehe mit ihm eine ausgiebige Runde. Kaum zu Hause angekommen, setzt der Hund dann aber schon wieder seinen Dackelblick auf und führt sein intensives Stieren fort. Vom Gassigehen kriegt der einfach nicht genug, und der Garten reicht ihm längst nicht aus. Also: Wieder mal die Musik in die Ohren gestöpselt, den Terrier an die Leine – und raus. Wohlgemerkt, so passiert das in der Freizeit.