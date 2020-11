Grevenbroich in der Pandemie : Mehr Masken-Kontrollen in der Fußgängerzone gefordert

Mehr Masken-Kontrollen in der Fußgängerzone gefordert

Grevenbroich in der Pandemie

Grevenbroich In der Fußgängerzone halten sich längst nicht alle Passanten an die Masken-Pflicht, zwei Besucher schildern ihre Erfahrungen, fordern mehr Kontrollen. Laut Stadtverwaltung werden zurzeit zwölf Mitarbeiter zur Überprüfung der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung stadtweit eingesetzt, das Team werde nächste Woche weiter aufgestockt.

In der Grevenbroicher Fußgängerzone gilt die Maskenpflicht, die Stadt weist darauf mit neuen, größeren Schildern hin. Doch schon ein kurzer Gang durch die Innenstadt zeigt: Die Maske haben längst nicht alle City-Besucher über Mund und Nase gezogen, wie es sein soll. Während die einen sich auch beim Telefonieren an die Pflicht halten, tragen andere den Schutz lässig unter dem Kinn. Darauf angesprochen, weisen Raucher auf die brennende Zigarette hin. Mehr Kontrollen in der Fußgängerzone fordern Erhard Schiffer und Christa Quellmann. Die Jüchener besuchen gern und oft die Grevenbroicher Innenstadt und stellen ebenfalls fest, dass das Masken-Tragen keineswegs überall befolgt wird.