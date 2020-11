Grevenbroich : Überfall in der Innenstadt - Täter erbeuten iPhone

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Grevenbroich In der Nacht zum Donnerstag soll es gegen 2 Uhr zu einem Raub in der Innenstadt gekommen sein. Ein 19-jähriger Grevenbroicher schilderte der Polizei, dass er zu Fuß auf dem Gehweg der Karl-Oberbach-Straße in Richtung Ständehaus unterwegs gewesen sei.

Plötzlich sollen sich ihm vier unbekannte Männer, die aus einem Auto sprangen, in den Weg gestellt haben. Einer aus dem Quartett soll ihm ins Gesicht geschlagen haben, worauf der junge Mann zu Boden ging. Anschließend verschwanden die vier Männer in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor.