Jugendarbeit in Grevenbroich : Das Café Kultus bietet ein Programm gegen den Lockdown

Grevenbroich Im Teil-Lockdown hat alles geschlossen? Von wegen! Das Café Kultus bietet jede Woche von Dienstag bis Freitag ein Nachmittagsprogramm. Es gelten dabei natürlich strikte Hygieneregeln.

Ganz wichtig: Natürlich gelten alle einschlägigen Auflagen. Es dürfen sich maximal zehn Besucher in den Räumen des Kultus aufhalten. Natürlich müssen sie Namen und Handy -Nummern in eine Liste schreiben, damit Kontakte zurückverfolgt werden können. Es gilt eine generelle Maskenpflicht – zu jeder Zeit und auch auf den Sitzplätzen. Und natürlich werden keine Getränke mehr verkauft – und es dürfen auch keine Getränke mitgebracht werden. „Wer Durst hat, kann uns um ein Glas Wasser bitten“, sagt Wehlings. Wem noch dazu kalt ist, bekommt einen kostenlosen Tee.

Wer sich mit all diesen Auflagen arrangieren kann, bekommt im Café Kultus von Dienstag bis einschließlich Freitag, täglich von 16 bis 20 Uhr, nicht bloß ein Programm geboten. Die Gäste dürfen auch mitbestimmen, was gespielt wird. Los geht es jeweils dienstags zwischen 16 und 20 Uhr mit einem Spielenachmittag. Angedacht sind Rollenspiele wie „Mind Craft“ oder das Kult-Quiz „Trivial Persuit“.

Gastronomie in Moers : Lockdown in Moers: Restaurants stellen auf Lieferdienste um

Der Donnerstag (16 bis 20 Uhr) ist für die Wünsche der Gäste reserviert. Wer Ideen hat, was man an diesem Nachmittag mit der vielen Zeit anfangen könnte, soll sich laut Wehlings einfach per Facebook oder E-Mail mit einem Vorschlag melden. Was umgesetzt werden kann, soll möglichst zeitnah auch stattfinden.