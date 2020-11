Verkehr in Grevenbroich : Bahnhofsgebäude wird saniert

Grevenbroich Mit Geld aus dem 40-Millionen-Euro-Sofortprogramm des Bundes wird das Gebäude fit gemacht. Fassade und Empfangshalle erhalten einen neuen Anstrich. Das Dach wird ebenso erneuert wie die Beleuchtung in der Halle und die Türanlage.

Das Empfangsgebäude des Bahnhofs ist zurzeit eingerüstet. Arbeiten an der Fassade laufen. Der Bahnhof ist einer von 18 in Nordrhein-Westfalen, an denen nun Erneuerungsarbeiten starten. Möglich macht dies das Sofortprogramm des Bundes, mit dem in der Pandemie Handwerksbetriebe gefördert werden sollen. Bundesweit werden 40 Millionen Euro in 167 Bahnhöfe investiert, davon fünf Millionen in NRW. Für Grevenbroich ist ein „niedriger sechsstelliger Betrag“ vorgesehen, wie ein DB-Sprecher erklärt. Laut NGZ-Information handelt es sich um rund 150.000 Euro. Auf den Fördertopf hatten Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe, Landtagsabgeordnete Heike Troles und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hingewiesen.