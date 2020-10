Am Bahnhof Essen : Mann soll Hund umhergeschleudert und Helfer gegen Bahn gestoßen haben

Am Bahnhof Essen

Essen Ein alkoholisierter 37-Jähriger soll im Essener Hauptbahnhof einen Hund an der Leine umhergeschleudert haben. Später soll er noch einen Passanten gegen eine einfahrende U-Bahn gestoßen haben.

Der 59-Jährige sei gegen die Seitenwand des Zuges geprallt und leicht verletzt worden, erklärte die Bundespolizei am Dienstag. Der Hund wiederum habe dem 37-Jährigen bei dem Angriff auf das Tier in die Wade gebissen.

Nach Polizeiangaben war der 37-Jährige am Montagabend mit der 47 Jahre alten Hundebesitzerin in Streit geraten. Die Beamten rechnen die beiden der Bahnhofsszene zu. Der 37-Jährige habe die ebenfalls alkoholisierte Frau beleidigt und dann auch deren Hund angegangen. Später habe sich das Geschehen in den Bereich der U-Bahn verlagert, hieß es. Der 59 Jahre alte Zeuge habe dort versucht, die 47-Jährige zu beschützen. Daraufhin sei er gegen die Bahn gestoßen worden.