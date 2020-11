Jüchen : Geldbörse aus der Gesäßtasche gestohlen

Jüchen Ein Kunde in einem Jüchener Geschäft wurde jetzt Opfer von Taschendieben. Am Donnerstag zwischen 10 und 10.10 Uhr fingerten Täter unbemerkt eine Geldbörse aus der Gesäßtasche des Kunden, der bei einem Discounter an der Kölner Straße einkaufte.

Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Taschendiebstahl gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

