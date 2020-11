Die Corona-Lage in Mettmann : Neue Corona-Teststation eröffnet

Info

Fallzahlen. Die Zahl der nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Mettmann steigt weiter. Nachdem das das Gesundheitsamt am Donnerstag noch von 1107 Infizierten sprach, waren es am Freitag bereits 1116. Davon leben in Erkrath 83 (-2 insgesamt; 9 Neuerkrankungen), in Haan 50 (+6; 12 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 85 (+2; 11 Neuerkrankungen), in Hilden 151 (+7; 21 Neuerkrankungen), in Langenfeld 93 (+5; 13 Neuerkrankungen), in Mettmann 56 (-12; 12 Neuerkrankungen), in Monheim 97 (+7; 18 Neuerkrankungen), in Ratingen 140 (-18; 23 Neuerkrankungen), in Velbert 306 (+23; 58 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 55 (-9; 9 Neuerkrankungen). Der Kreis spricht am Freitag von insgesamt 186 Neuinfizierten.

Als genesen gelten inzwischen 3505 (+177) Personen. In Haan 174 (+6), in Hilden 462 (+106).

In Quarantäne sind kreisweit aktuell 3168 Personen; 7 mehr als am Donnerstag. In Haan 133 (+19), in Hilden 462 (-11).

In Krankenhäusern werden kreisweit 50 Corona-Patienten behandelt, zwei weniger als am Donnerstag. Aus Haan keiner (unverändert) und aus Hilden 10 (+2).

Todesfälle. Verstorbene zählt der Kreis bislang 108 (unverändert). Aus Hilden starben 13 Personen, aus Haan 9.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit bei 202,9 – am Mittwoch lag sie noch bei 198,3.