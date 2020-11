Hückeswagen in der Corona-Krise : Ein Corona-Fall im Kindergarten der Kreuzkirche

Hückeswagen Es gibt wieder einen positiven Corona-Fall in einem Hückeswagener Kindergarten – betroffenist dieses Mal die eingruppige Einrichtung der Kreuzkirche. Insgesamt waren am Freitag 34 Hückeswagener aktuell mit dem Virus infiziert.

Nach dem Wiehagener Awo-Kindergarten in der vorigen Woche hat seit Freitag ein zweiter Hückeswagener Kindergarten eine positiven Corona-Fall: In der eingruppigen Einrichtung der Kreuzkirche, Montanusstraße, ist ein Kind mit dem Virus infiziert, teilte Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises mit. Die 25 Kinder, ein Mitarbeiter und vier Erzieherinnen inklusive Leiterin Brigitte Karlguth sind nun in Quarantäne, der Kindergarten ist zunächst bis Mittwoch, 11. November, geschlossen. Sollte sich kein weiterer positiver Befund ergeben, soll er am Donnerstag wieder öffnen.