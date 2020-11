Neue LED-Laternen für die Fußgängerzone : Stadtbetriebe lösen Problem der neuen Fest-Beleuchtung

Die alte Grevenbroich Weihnachtsbeleuchtung hat ausgedient. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Am Montag wird der Versorger GWG damit beginnen, die neuen Straßenlaternen in der Grevenbroicher Fußgängerzone zu montieren. Bis zum Beginn der Adventszeit sollen insgesamt 60 moderne LED-Lampen in der City stehen – inklusive der neuen Weihnachtsbeleuchtung.

Wie sich herausstellte, waren die von Stadt für 30.000 Euro erworbenen Weihnachtssterne nicht kompatibel mit den neuen Laternenmasten des Typs „Shuffle“ – das Eckige wollte einfach nicht ins Runde passen. Um das Problem zu lösen, kam es jetzt in der GWG-Zentrale an der Nordstraße zu einem Check, an dem auch Vertreter der Herstellerfirma teilnahmen.

Das Ergebnis: „Mit einem geringen Arbeitsaufwand ist es möglich, die Fassungen der Weihnachtsbeleuchtung so zu bearbeiten, dass sie in die Laternenmasten hineinpassen“, sagt Rathaussprecher Stephan Renner. „Sie müssen dafür lediglich etwas rund geschliffen werden.“ Diese Aufgabe werde nun von Mitarbeitern der Stadtbetriebe übernommen.

Mit der Installation der neuen Laternen könne zwar drei Tage später als geplant begonnen werden – doch: „Das lässt sich verkraften“, sagt Renner. Spätestens zum ersten Adventswochenende am 28. und 29. November sollen Laternen und Sterne leuchten.