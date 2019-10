Noch größer als im vergangenen Jahr : „Kulturnacht“ geht in die zweite Runde

Grevenbroich Die zweite Auflage wird noch größer als das Debüt im Vojahr: An zehn Stellen der Innenstadt werden Musik, Kunst und Literatur geboten. Das Angebot ist kostenlos für die Besucher, die von Location zu Location pendeln können.

Musik, Literatur, Kunst und Spiele bieten die fußläufig zu erreichenden Kulturstätten bei freiem Eintritt in der Zeit von 20 bis 24 Uhr an. Folgendes Programm wird am 2. November geboten.



Villa Erckens „Musik Böhmer and his Concertina from Hell“ gastiert ab 20 Uhr im Museum. Die Besucher dürfen sich auf ein außergewöhnliches Spektakel freuen: Stefan Böhmer spielt Songs von AC/DC bis Tom Waits auf einer mehr als 100 Jahre alten Ziehharmonika. Ab 21 Uhr wird eine Führung durch die Ausstellung „Micky, Donald und ihre Väter“ angeboten, ab 22 Uhr gibt es ein Live-Konzert mit „The Autoharpsinger“. Alexandre Zindel interpretiert Chansons, Folksongs, Blues und Lieder von Johnny Cash bis Reinhard Mey. Zum Abschluss gibt es eine Führung durch die Ausstellung „Kriegsbeginn 1939“.



Versandhalle Unter dem Titel „Condensed“ stellt die Solinger Künstlerin Daniela Baumann ihre Malereien, Zeichnungen und Grafiken aus. Inmitten des Kunstraums auf der Stadtparkinsel präsentiert der Grevenbroicher Musiker Christian Weniger darüber hinaus Sound-Collagen und eigene Songs.



Stellwerk „The happy Gangstas“ gastieren an der Bahnstraße 71. Die Band würzt Ohrwürmer des Jazz aus vielen Ecken des Erdballs mit frischen Improvisationen.



Galerie Brozio Die Neusser Autorin Vera Henkel trägt an der Bergheimer Straße 15 absurde, komische und ernste Alltagsbeobachtungen vor. Zudem wird eine Ausstellung mit Lithografien des Künstlers Ariel Kofmann aus Argentinien eröffnet.



Galerie Dielämmer Die Autoren Janne Gronen und Dieter Stürmann tragen vor, Uwe Dressler zeigt an der Alte Bergheimer Straße 7 aktuelle Fotoarbeiten.



Kreisgesundheitsamt Christa Hehn präsentiert ihre Installation „Menschenbilder“ auf der Schanze 1. Die Kölner Künstlerin verwendet Röntgenbilder als Kunstobjekte.



Café Kultus Die „Hersham Boys“ bieten am Ostwall traditionellen Punkrock. Anschließend gibt die „Mädchenkapelle“ ein Konzert.