Drei Grevenbroicher bei der Europameisterschaft : Skatfreunde spielen auf hoher See um 100.000 Euro

Skatfreunde spielen auf hoher See um 100.000 Euro

Grevenbroich Wenn in diesen Tagen auf dem Kreuzfahrtschiff „Costa Pacifica“ die Startkarten zu den Europameisterschaften im Skat ausgegeben werden, sind auch drei Starter des Grevenbroicher Clubs „Skatfreunde“ mit von der Partie. Neben Ari Huibert Burgers, dem erfolgreichsten Einzelspieler des Vereins, machen sich Michael Gerharz (56) und Georg Wüllenweber (62) auf den Weg, um zu weiteren internationalen Meriten zu gelangen.

Für Burgers ist es bereits die 13. EM-Teilnahme, Gerharz nimmt zum vierten Mal teil. Darüber hinaus hat sich mit dem Wahl-Mönchengladbacher Wüllenweber ein weiterer hochkarätiger Spitzenspieler des Skatsports den Grevenbroichern angeschlossen; in der vergangenen Saison spielte er noch für den Berliner Erstligaclub „Euroskat.com“. Mehr als 600 Frauen und Männer werden an der Europameisterschaft teilnehmen, die auf hoher See im Rahmen einer Mittelmeer-Kreuzfahrt ausgetragen wird. Start und Ziel ist die italienische Stadt Savona.