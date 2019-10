Anzeige bei der Polizei erstattet : Altes Wegekreuz bei Münchrath zerstört

Münchrath Der Ärger bei Münchrathern war groß: Das Büßerkreuz am Helpensteiner Weg ist zerstört, der Korpus wurde abgerissen und gestohlen. Am Dienstagnachmittag gab es doch noch eine gute Nachricht: Das Kreuz wurde gefunden.

Trotz der Beschädigung gibt es auch eine gute Nachricht: Eine Münchratherin hatte am Dienstag das abgerissene Kreuz mit der Christusfigur in einem Feld gefunden – etwa fünf, sechs Meter von einem Weg entfernt. Am Samstag sei das rund zwei Meter hohe Wegekreuz am Helpensteiner Weg zwischen Dorf und strategischem Bahndamm noch unversehrt gewesen, sagte Beerscht. Am Sonntag verbreitete sich in Münchrath die Nachricht vom Zerstörungswerk. Der Korpus war verschwunden. Die malträtierte Stange mit der erkennbaren Abbruchstelle zeugt von Gewaltanwendung. Erhalten geblieben sind der untere Teil des Wegekreuzes sowie der Sockel, den Künstler und Steinmetz Robert Beerscht – wie sein Vater erzählte – vor einigen Jahren gefertigt hatte.

Das Büßerkreuz erinnert, wie die Kirmesgesellschaft (Erläuterungen von Christian Wiltsch) informiert, an eine schreckliche Tat vor beinahe 200 Jahren – an einen Mord. Damals bewirtschaftete die Familie von Berg den Kringshof. Nach dem Tod ihres Mannes 1729 stand die Tochter Margarethe von Berg mit drei Kindern als Witwe allein. Sie heiratete dann, so wird berichtet, einen in Hackenbroich – heute ein Stadtteil von Dormagen – geborenen Johann Benrath. Nach vier Monaten ermordete der Ehemann 1730 seine Frau an der Stelle, an der später das Büßerkreuz errichtet wurde. Der Täter wurde in Hülchrath in den Kerker geworfen und einige Wochen später gerädert.