Grevenbroicher CDU regt neuen Arbeitskreis an : Politik will bei Strukturwandel mitplanen

Grevenbroich bereitet sich auf die Zeit nach der Kohle vor. Mit Strukturwandel-Projekten sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Grevenbroich Die CDU-Fraktion regt einen neuen Arbeitskreis an. Pläne für die Zukunft der Stadt Grevenbroich sollen geschmiedet werden.

Von Wiljo Piel

Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) wird in absehbarer Zeit auf die Stadt zukommen, um Projektvorschläge für den Strukturwandel einzuholen. Das kündigte Ralph Sterck, Geschäftsführer der ZRR, jetzt gegenüber dem Stadtrat an. Die Ideen sollen in ein Wirtschafts- und Strukturprogramm einfließen, das ab 2020 entwickelt und zum Ende des Jahres in der Version 1.1 vorgelegt werden soll.

Damit sieht sich jetzt auch die Politik am Zuge. Auch sie müsse sich nun aktiv am Prozess beteiligen und eigene Ideen für den Strukturwandel in Grevenbroich entwickeln, sagte Wolfgang Kaiser. „Wichtig ist, dass wir als betroffene Stadt hinterher nicht am Ende, sondern am Anfang der Kette stehen“, betonte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Martina Suermann (Mein Grevenbroich) appellierte an den Bürgermeister, kurzfristig eine Zeitschiene zu benennen, in der die Ratsfraktionen ihre Ideen einbringen können.

„Wir dürfen diesen Startschuss nicht verpassen. Grevenbroich muss zu den ersten Kommunen gehören, die von den Strukturfördermitteln profitieren“, machte Wolfgang Kaiser nach der Sitzung deutlich. Gemeinsam mit Ratskollegen von UWG und FDP habe er sich darauf verständigt, „kurzfristig in unseren Reihen tätig zu werden“. Der CDU-Chef regt darüber hinaus die Gründung eines Arbeitskreises „Strukturwandel“ an, der sich in zweiwöchigen Abständen treffen soll, „damit Bewegung in die Sache kommt“. Ziel müsse es sein, Strategien für neue Arbeitsplätze zu entwickeln – „vom Start-up bis zum Mittelständler, der mehrere 100 Jobs anbieten kann“.

Grundsätzlich sieht Ralph Sterck den Bürgermeister „auf dem richtigen Trip“. Klaus Krützen hat sich mit den Verwaltungschefs von fünf Nachbarkommunen zum „Rheinischen Sixpack“ zusammengeschlossen, um gemeinsame Zukunftsprojekte zu entwickeln. „Interkommunale Zusammenarbeit ist der richtige Weg“, meinte Sterck.

Der Bürgermeister hatte zuvor deutlich gemacht, welche Strukturwandel-Projekte auf seiner Agenda stehen und für die er sich stark mache – etwa für eine Folgenutzung des Kraftwerks-Areals in Frimmersdorf, für interkommunale Gewerbegebiete an der Energiestraße und der Autobahn 540, für ein Wärmespeicherkraftwerk in Neurath und für einen S-Bahn-Anschluss. Krützen machte in diesem Zusammenhang aber auch deutlich, dass es den Anrainerkommunen wichtig sei, gemeinsam aufzutreten, Ideen zu sammeln und diese in die zuständigen Gremien zu bringen. „Wir arbeiten nicht nach dem Prinzip: ,Wer zuerst Hier schreit, bekommt das Geld’.“

Apropos Finanzen: Mit dem Strukturwandel werden künftig mehr (Planungs-) Aufgaben auf die Städte und Gemeinden im Rheinischen Revier zukommen. Horst Gerbrand wies vor diesem Hintergrund auf die knappe Personalsituation der Kommunen hin. „Die personelle Unterstützung muss im Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen verankert werden. Wir werden nur dann zu Projekten kommen, wenn genügend Personal vorhanden ist“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Wie Ralph Sterck von der ZRR betonte, ist dieses Problem bekannt – in dieser Sache soll ein Entlastungspaket für die Kommunen geschnürt werden.