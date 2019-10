Jecke Tollitäten werden proklamiert : Orkener „Grielächer“ starten mit neuem Dreigestirn in die Session

Orken Kaum ist die Marschmusik der Schützenfeste verklungen, machen sich die Karnevalisten für ihre nächste Session bereit. Die Orkener „Grielächer“ steigen am Freitag, 8. November, ins närrische Treiben ein und proklamieren ihr neues Dreigestirn.

Im Mittelpunkt des Abends, der um 19 Uhr im Festzelt an der Richard-Wagner-Straße beginnt, werden Prinz Dirk Korte und seine Freunde Johannes Erdmann (Bauer) und Oliver London (Jungfrau) stehen. „Wir freuen uns ganz besonders, dass uns an diesem Tag die Musikkapelle des TV Orken begleiten wird“, sagt Korte, der zum Vorstand des Turnvereins gehört. Das Trio hofft natürlich auch auf viele weitere Gäste – insbesondere aus dem Schützenwesen, für das Prinz, Bauer und Jungfrau gleichermaßen schwärmen.

Am Samstag, 9. November, werden die „Grielächer“ offiziell in die Session starten – mit ihrer Mädchensitzung, die um 18 Uhr beginnt und unter dem Motto „Stonn op un danz“ steht. Mit Achnes Kasulke und Martin Schopps wurden zwei der beliebtesten Büttenredner des Karnevals verpflichtet. Für Stimmung sorgen zudem die Bands „Hanak“, „Druckluft“, „Kommando 3“ und „Rockemariechen“.

Am Sonntag, 10. November, 10 Uhr, geht es weiter mit einer zünftigen Herrensitzung, die ebenfalls prominent besetzt ist. Etwa mit Volker Weiniger alias „de Sitzungspräsident“, Bernd Stelter und die Band „Miljö“. Auch große Tanzgarden des Kölner Karnevals werden an diesem Vormittag erwartet.

Organisiert und moderiert werden die drei Tage von Dominik Speck, dem Sitzungspräsidenten der „Grielächer“. „Der gesamte Vorstand hat daran gearbeitet, eine tolle Atmosphäre so schaffen und ein gutes Programm auf die Beine zu stellen“, sagt Speck. Der Eintritt zu den Sitzungen kostet jeweils 26 Euro. Karten gibt es unter anderem in der Bäckerei Herter, in der Gaststätte „Alt Orken“, im Salon Filz und im Kiosk „Martina“ in Elsen.