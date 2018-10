Grevenbroich: Karnevalisten in Orken küren neues Dreigestirn

Am ersten November-Wochenende

Das alte geht, das neue Dreigestirn kommt. Die Orkener Karnevalisten starten am ersten November-Wochenende in ihre Session. Foto: Verein

Orken Sessions-Auftakt bei den „Grielächern“: Drei Tage wird im Festzelt gefeiert.

Ttraditionell beginnt am ersten November-Wochenende die neue Session der blau-weißen Orkener Karnevalsgesellschaft „Grielächer“. Am 2. November werden Prinz Manfred Höhne (26), Bauer Dominic Weinsheimer (38) und Jungfrau Wolfgang „Wolga“ Müller (38) die Regie übernehmen.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass unsere Vereine und Familien bei der Proklamation dabei sein werden“, sagt Höhne. Das jecke Trio hofft aber auch darauf, dass sich möglichst viele weitere Gäste ab 19 Uhr im Festzelt an der Richard-Wagner-Straße einfinden werden. Der Eintritt ist frei.

„Wir gehen mit zwei weinenden Augen – denn es war eine tolle Zeit, und wir sind traurig, dass sie vorbei ist“, sagt Sven Bronneberg, der mit Dirk Ueberschär und Theo Meger das Dreigestirn in den vergangenen Session bildete. Der offizielle Sessions-Auftakt geht am Samstag, 3. November, 18 Uhr, über die Bühne. Dann findet die Mädchensitzung der Orkener Karnevalisten statt.

Das Programm steht bereits: Ingrid Kühne, eine der besten weiblichen Büttenrednerinnen, wird mit von der Partie sein, ebenso der Entertainer Fred van Halen. Für Musik wird unter anderem die Band „Cat Ballou“ sorgen – mit Hits wie „Immer, immer widder“ und „Et jitt kei Wood“. Guido Cantz musste kurzfristig wegen eines TV-Auftritts absagen, er wird aber bei der Herrensitzung mit dabei sein, die am Sonntag, 4. November, um 10 Uhr im Festzelt beginnt. Neben dem „Rumpelstilzchen“ werden mehrere Tanzgarden und kölsche Bands erwartet.

Für Organisation und Moderation zeichnet in diesem Jahr Dominick Speck verantwortlich, der neue Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft. „Der gesamte Vorstand hat daran gearbeitet, an allen Tagen ein tolles Programm auf die Beine zu stellen“, sagt Speck. Unterstützt wird die Aktion „Brauchtum hilft“. Es werden Clownsnasen verkauft, der Erlös geht an ein Kinderhospiz.