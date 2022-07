In der Alten Feuerwache : Grevenbroicher verfolgen EM-Finale beim Public Viewing

In der Alten Feuerwache

Gemeinsam guckten so einige Grevenbroicher das Finale der Frauen-EM. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Grevenbroich Die Stimmung war gut, der Veranstalter war zufrieden. Bis zum Ende wurde angefeuert und mitgefiebert.

Mehr als einhundert Menschen, ausgestattet mit Deutschlandtrikots und Fanbemalung, strömten am Sonntagabend in die Alte Feuerwache in Grevenbroich, um gemeinsam das Endspiel der Fußball-EM der Frauen zwischen Deutschland und England zu verfolgen. Das Public Viewing wurde vom Jugendamt der Stadt Grevenbroich und „Vollgas Veranstaltungen“ ausgerichtet. Jonas Vieten von „Vollgas“: „Wir sind sehr zufrieden. Das Event wurde gut angenommen und die Stimmung war gleich zu Beginn gut.“