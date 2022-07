Inklusive Kita erhält neue Räume : „Lebenshilfe“ schafft Zentrum für Familien

Andreas Fortenbacher und Susanne Zolke vor dem fast fertigen Erweiterungsbau für die „Kita“ Blumenwiese und das Familienzentrum in Elsen. Foto: Dieter Staniek

Elsen Der Erweiterungsbau für die Kita „Blumenwiese“ und für viele Hilfsangebote in Elsen soll im Oktober fertig werden. Das Projekt hatte sich wegen Lieferschwierigkeiten verzögert. Auch die Baukosten kletterten in die Höhe.

Von Carsten Sommerfeld

Mit seiner grünen Fassade bringt der Neubau einen deutlichen Farbtupfer in die Siedlung am Buschfeld. Von außen ist das zweietagige Erweiterungsgebäude für die inklusive Kindertagesstätte „Blumenwiese“ und das Familienzentrum der „Leben und Wohnen – Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss“ so gut wie fertig, innen laufen die Arbeiten noch. „Unser Ziel ist, mit dem Betrieb am 15. Oktober zu starten“, kündigt Lebenshilfe-Geschäftsführer Andreas Fortenbacher an. „Mit diesem Gebäude schaffen wir hier ein Zentrum mit Angeboten für Familien mit Kindern und Jugendlichen von Null bis 17 Jahren“, betont Sprecherin Susanne Zolke. Am Standort befindet sich neben der inklusiven Kita – für Kinder mit und ohne Handicap – mit insgesamt acht inklusiven und heilpädagogischen Gruppen – auch die Frühförderung sowie nebenan ein Wohnhaus für Kinder und Jugendliche. Nun werden weitere Hilfs- und Beratungsangebote hinzukommen.

Bereits 2013/14 war ein Teil des Kindergartens neu errichtet worden, doch auch für den verbliebenen Altbau bestand wegen des schlechten Zustands Handlungsbedarf. Also wurde der Komplex abgerissen und dann neu gebaut. Die vier heilpädagogischen Gruppen zogen für die Bauzeit in Raummodule nebenan und in die Kita an der Mathias-Esser-Straße. „Eigentlich wollten wir den Neubau zum 1. August fertig haben“, sagt Fortenbacher, doch das Projekt verzögerte sich wie so viele andere wegen Lieferschwierigkeiten. Holz beispielsweise „war sehr schwierig zu bekommen“, berichtet Fortenbacher. Auch die Baukosten kletterten in die Höhe. 2021 war die Lebenshilfe von knapp 3,4 Millionen Euro ausgegangen. „Wir befürchten, dass wir am Ende die 3,8-Millionen-Marke reißen werden“, sagt Fortenbacher. Zuschüsse fließen von der Aktion Mensch, Stiftung Wohlfahrtspflege und von Stadt/Land.