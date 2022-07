Brauchtum in Grevenbroich : Langwadener feiern mit Königspaar Felix und Alice

Langwaden Felix und Alice von Nesselrode fiebern gemeinsam mit den Dorfbewohnern und Schützen dem Start der Kirmes entgegen. Das Hahnenkönigspaar regiert das Klosterdorf nun seit beinahe drei Jahren. Die Regentschaft der Geschwister umfasst dabei auch das 50-Jahr-Jubiläum ihres Zuges, der Scheibenschützen.

Der König lebt in Bonn und ist bei einem Startup aus dem regenerativen Landwirtschaftsbereich im Rheinland tätig. Alice von Nesselrode arbeitet als Marketing- und PR-Managerin in einer Marketingagentur in München. Gleichwohl besuchen die beiden regelmäßig Freunde und Familie in Langwaden.