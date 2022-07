Rudelgucken in Düsseldorf : Diese Kneipen zeigen das EM-Finale der Frauen

Torjubel bei einem EM-Spiel – auf solche Bilder hoffen die Fans auch am Sonntag. Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Düsseldorf Deutschland ist im Fußballfieber: Die Frauen spielen am Sonntag gegen England um den EM-Titel. Düsseldorfer können beim Public Viewing zusehen.

Das deutsche Team um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft mit seiner Torjägerin Alexandra Popp am Sonntagabend im Finale auf Gastgeber England. Im Londoner Wembley-Stadion werden bis zu 90.000 Zuschauer live dabei sein. Wer in Düsseldorf das Endspiel mit deutscher Beteiligung erleben möchte, hat beim Public-Viewing die Chance. Denn einige Kneipen in verschiedenen Stadtteilen zeigen auf Bildschirmen das Finale – hier einige Tipps.

Kasematten Es braucht nur etwas Abendsonne und an den Kasematten wird das Fußballfieber ausbrechen. Sieben Bildschirme hat das Team um Patrick Ogiermann in den Wirtschaften unten an der Rheinuferpromenade aufgestellt. „Wir sind top aufgestellt und geben Vollgas, um unsere Fußballfrauen zu unterstützen“, sagt der Gastgeber. Er erwartet gute Besucherzahlen, es gebe schon mehrere Anfragen für den Sonntagabend.

Retematäng Bar Auch einige Wirte an der Ratinger Straße in der Altstadt bereiten sich auf einen spannenden Fußballabend vor. Die Retemetäng Bar zum Beispiel: „Rudel- EM-Halbfinale der Mädels, kommt zum Gucken, Leute!“ heißt es am Sonntag, nachdem es schon beim Halbfinale am Mittwoch spannend wurde. „Wir freuen uns auf einen wunderbaren Abend und drücken unseren Mädels die Daumen.“



Bolkerstraße Wer durch die Altstadt flaniert, kommt ebenfalls an den Fußballerinnen kaum vorbei. Einige Gaststätten zeigen das EM-Finale. In der Brauerei Zum Schlüssel an der Bolkerstraße 41 werden innen drei Bildschirme aufgestellt – jubeln erwünscht. Das Louisiana an der Bolker 18 macht es voraussichtlich genau umgekehrt: Die Screens stehen draußen und sollen für möglichst viele „Tooor!“-Rufe sorgen.

Eigelstein Das Lokal an der Hammer Straße am Medienhafen hat im Gastraum drei Bildschirme aufgestellt, damit wohl von jedem Platz aus gute Sicht auf das spannende Spielgeschehen da ist. Nur die Terrasse bleibt Fußball-frei. Reservierungen möglich unter Telefon 6027477.

Fox Bar „Klar zeigen wir das Finale!“, sagt eine Mitarbeiterin und freut sich auf die Gäste am Sonntag. Ein Bildschirm ist innen im Gastraum, ein weiterer Screen auf der Terrasse. Es gibt insgesamt mehr als 50 Plätze. Die Fox Bar befindet sich an der Duisburger Straße 62, Telefon 38735173.

Live Die Fußballkneipe an der Ackerstraße 57 hat sechs Bildschirme und eine fast drei Meter breite Leinwand für das Fußball-EM-Finale der Frauen – es gibt also beste Sicht auf das Spiel. Wer will, kann Plätze reservieren unter Telefon 3885390.

Bilker Häzz Nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Frankreich am vergangenen Mittwoch hat sich auch „Bilker Häzz“-Inhaber Michael Krziwon entschlossen, das Finale am Sonntag zu zeigen. Es gibt Bildschirme auf der Terrasse an der Bilker Allee 208 und im Gastraum. Reservierungen unter der Nummer 0163 8951895.