In Gustorf werden Kinder mit Konzentrationsschwäche betreut : Bürgerstiftung unterstützt Projekt der evangelischen Kirchengemeinde

Gustorf Mit einer Spende unterstützt die Bürgerstiftung Grevenbroich eine Initiative der evangelischen Kirchengemeinde, zu der Marco Schmitz seinen Beitrag leistet. Der 19-Jährige betreut ehrenamtlich ein Projekt, das Kinder an die Hand nimmt, die durch die Pandemie schulische Defizite oder Konzentrationsschwächen haben.

„Das Geld sollte zweckgebunden eingesetzt werden, und so haben wir etliche Einrichtungen angesprochen und Rückmeldungen von der GoT in der Südstadt, vom Kultus in der Innenstadt und von der evangelischen Kirche in Wevelinghoven und Gustorf erhalten“, berichtet Rita Krahwinkel als Kuratoriumsvorsitzende. Marco Schmitz (19) unterstützt im Jugendzentrum am Markusplatz in Gustorf jeden Mittwoch Kinder, die nach Corona Schwierigkeiten in der Schule haben.