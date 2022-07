Veranstaltungen in Grevenbroich : Fußgängerzone wird erneut zum großen Trödelmarkt

Im August kann wieder auf Schnäppchenjagd in der Innenstadt gegangen werden. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Das Stadtmarketing veranstaltet jetzt auch einen City-Trödel im Sommer. Im August können die Grevenbroicher auf Schnäppchenjagd in der Innenstadt gehen. Andrea Istas vom Stadtmarketing nennt die Details.

Der beliebte City-Trödelmarkt wird jetzt zwei Mal im Jahr angeboten. Nachdem die Grevenbroicher bereits im Frühjahr auf Schnäppchenjagd in der Innenstadt gehen konnten, steht nun ein weiterer Termin im Sommer an. „Am Sonntag, 14. August, geht es wieder los“, kündigt Andrea Istas vom Stadtmarketing an. Von 11 bis 17 Uhr wird in der Fußgängerzone wieder all das angeboten, was Keller und Garagen zu bieten haben.

Seit gut einer Woche laufen die Anmeldungen. „Gut 40 Stände haben wir bereits zusammen. Darunter sind viele Anbieter, die schon im Mai dabei waren“, sagt Andrea Istas, die davon ausgeht, dass der nächste Markt größer wird als der im Frühjahr, bei dem rund 80 Aussteller mitwirkten. Etwa laufende 240 Meter wurden damals bespielt, gut 350 Meter stehen zwischen dem Beginn der Breite und dem Ende der Kölner Straße zur Verfügung. „Sollte das nicht reichen, können wir ausweichen – etwa in die Wallgasse. Platz gibt es genug“, meint Istas.

Foodtrucks wird es auch geben, allerdings nur einige wenige, in denen Herzhaftes und Süßes verkauft wird. „Wir haben bewusst nur eine kleine Zahl von Anbietern verpflichtet, weil die in der Fußgängerzone angesiedelten Gastronomen ja auch etwas von der Veranstaltung haben sollen“, betont die Stadtmarketing-Frau. Die Trucks werden auf dem Synagogenplatz an der Kölner Straße vorfahren, weil das gastronomische Angebot dort nicht so groß ist wie etwa auf dem Marktplatz.

Über die Website stadtmarketing-grevenbroich.de können sich Interessierte anmelden, wie immer wird ausschließlich von Privat an Privat verkauft. Professionelle Händler werden nicht zugelassen. Der Preis für den laufendem Meter Trödelstand hat sich nicht verändert, er beträgt weiterhin zehn Euro.

Bevor es auf Schnäppchenjagd geht, bietet das Stadtmarketing am kommenden Mittwoch wieder einen Feierabendmarkt in der Innenstadt an. Von 16.30 bis 21 Uhr kann auf dem Marktplatz wieder an verschiedenen Ständen geschlemmt werden. Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die nächsten „Grevenbroicher Gartentage“, die Mitte Mai nächsten Jahres ihre Zweitauflage erleben sollen.

( NGZ)