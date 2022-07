Frauen-Fußball-Europameisterschaft : Das EM-Finale muss man in Neuss nicht alleine gucken

Am Sonntag geht es gegen England – beim Public Viewing feuert Neuss die Mannschaft gemeinsam an. Foto: dpa/Nick Potts

Neuss Deutschland ist im EM-Fieber, die Erfolge der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft machen es möglich. Auch in Neuss können die Fans der Mannschaft gemeinsam zujubeln. Das Public Viewing ist zurück. Wo es am Sonntag das Finale zu sehen gibt.

EM-Finale und keine Lust, in den eigenen vier Wänden zu schauen? In Neuss ist das kein Problem. Dort übertragen einige Gaststätten nämlich das Spiel zwischen der deutschen und der englischen Frauen-Nationalmannschaft. Die Partie findet am Sonntag (31. Juli) um 18 Uhr statt. Die Chance, das Finale in Gesellschaft zu sehen, bietet sich unter anderem in der Trafostation (Deutsche Straße 2). Dort werden zu diesem Anlass zwei Fernseher aufgestellt.