Verkehrssituation „Am Gehöft“ in Grevenbroich : Anlieger und Planer suchen Lösung für Kapellener Straße

Zuletzt wurden Blumenkübel „Am Gehöft“ aufgestellt. Foto: Kandzorra, Christian

Kapellen Um die Straße „Am Gehöft“ gibt es seit Jahren Streit. Nun will die Stadt wohl Ruhe in die Sache bringen: Am Donnerstag, 15. September, 18 Uhr, plant sie ein Monitoring im Bernardussaal in Grevenbroich.

„Unter der Leitung des Ingenieurbüros ,Achten und Jansen“ sollen gemeinsam Lösungen gefunden werden, wie die Verkehrssituation auf der Durchgangsstraße baulich entschärft werden könnte“, sagt Stadtsprecher Lukas Maaßen. Rechtzeitig vor dem Termin würden die Anlieger nähere Informationen erhalten.

Um eine Verkehrsberuhigung in der Wohnsiedlung zu erreichen, war die Zufahrt zur Talstraße zunächst mit Betonklötzen blockiert worden. Das brachte den Anwohnern „Am Gehöft“ zwar Ruhe, bescherte anderen Bewohnern des Neubaugebiets aber Ärger. Denn sie klagten fortan über eine Zunahme des Verkehrs.

Nach langer Diskussion entschieden die Planungspolitiker vor mehr als einem Jahr, dass die Durchfahrt „Am Gehöft“ wieder freigegeben werden sollte. Allerdings koppelten sie das an eine provisorische Beruhigung, die mit Pflanzkübeln erfolgte – „damit sollte eine Verengung der Straße und eine Verlangsamung des Verkehrs erreicht werden“, sagt Maaßen. Gleichzeitig sprachen sich die Politiker aber auch für eine Neugestaltung der Straße aus, auf der sich kaum jemand an das Tempolimit hält – dort gilt Schrittgeschwindigkeit.

Experten sollen im September mit Anwohnern Ideen schmieden, wie die Verkehrssituation baulich entschärft werden kann. „Ein genauer Zeitpunkt, wann mit den Planungen zum Umbau der Straße begonnen wird, kann zurzeit nicht genannt werden“, sagt Lukas Maaßen.

(wilp)