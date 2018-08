Grevenbroicher muss mehr als vier Jahre in Haft

Grevenbroich/Mönchengladbach Das Landgericht Mönchengladbach hat einen 48 Jahre alten Mann aus Grevenbroich zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung verurteilt.

Die erste große Strafkammer des Landgerichts Mönchengladbach hat einen 48 Jahre alten Mann aus Grevenbroich am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung verurteilt. Die Strafkammer ist davon überzeugt, dass der Angeklagte am Abend des 1. März 2018 seiner Verlobten bei einem Streit mindestens zweimal mit erheblicher Wucht einen Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen hatte. Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Helmut Hinz ordnete zudem an, dass sich der 48-Jährige, der seit Jahren drogen- und alkoholabhängig und wegen zahlreicher Delikte vorbestraft ist, während der Haftzeit einer Entzugstherapie unterziehen muss.

Die acht Minuten dauernde Tonaufnahme offenbarte, welche Qualen die Frau während der Tat durchstehen musste. Direkt nachdem die Einsatzleitstelle den Notruf entgegen nahm, waren nur noch die Schreie der Frau zu hören. Immer wieder fragte die Polizistin nach, was geschehen sei und wo sich die Frau befände. Doch das Opfer konnte anscheinend nicht antworten. Zu hören war nur, was sich in der Wohnung abspielte. Immer wieder setzten die Schreie der Frau ein. Relativ am Anfang sagte sie zudem: „Ich bin am Bluten.“ Zwischen den Schreien war immer wieder der Angeklagte zu hören, der ihr droht. „Was willst du von mir? Ich hau’ dir den Kopf ab. Ich hau´ dir gleich den Schädel ein“, sagte er in einem ruhigen Ton.