Tatverdächtiger aus Wermelskirchen vor Gericht Messerstich aus dem Nichts heraus – Verfahren eröffnet

Die schiere Beliebigkeit des Verbrechens ist schockierend: Ein 35-jähriger Mann aus Wermelskirchen sitzt auf der Anklagebank vor der dirtten Großen Strafkammer am Landgericht Köln. Es ist ein Sommermittag im August des Vorjahres, gegen 13 Uhr, als eine heute 60-jährige Frau auf der Balkantrasse spazieren geht. Aus dem Nichts soll sie von dem Angeklagten mit einem sechs Zentimeter langen Küchenmesser in den Bauch gestochen worden sein. Der Täter geht davon, lässt die Geschädigte zurück. Er soll die Tat im Zustand der „erheblich verminderten Schuldfähigkeit“ begangen haben – das Motiv war, so die Staatsanwältin, „Frust darüber, keine gefestigte Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können“.