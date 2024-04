Debatte um Bürgerbegehren CDU Grevenbroich will konsequent an eigenem Antrag zu Flüchtlingsheimen festhalten

In jedem Fall, das hat Wolfgang Kaiser gegenüber unserer Redaktion noch einmal verdeutlicht, will die CDU in Grevenbroich an ihrem Antrag zur dezentralen Unterbringung geflüchteter Menschen in kleineren Einheiten festhalten. „Dabei bleiben wir, und zwar konsequent.“ Die Fraktion sieht die Ratsbeschlüsse für die Errichtung größerer Flüchtlingsunterkünfte sowie zur Zentralen Unterbringungseinrichtung in Wevelinghoven zumindest in Teilen kritisch. Ein von der CDU Anfang November 2023 eingereichter Initiativantrag mit sechs Standorten für Flüchtlingsunterkünfte (und jeweils weniger Plätzen) war von der Ratsmehrheit abgelehnt worden.