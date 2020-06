Wildfreigehege in Grevenbroich : Waldschützer bauen XXL-Hotel für Insekten

Johannes Frommen (r.) und Josef Hochhausen legen letzte Hand an dem großen Insektenhotel im Wildfreigehege an. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Grevenbroichs wohl größtes Insekten-Hotel ist bereit fürs Einchecken. Der 2,50 Meter hohe und 1,65 Meter breite Kasten ist die neueste Attraktion des Tiergeheges im Bend.

Am Donnerstag haben Mitglieder der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) eine XXL-Herberge für Wildbiene, Hummel, Florfliege und Co. fertiggestellt. Die Idee stammt von Johannes Frommen, der etwas gegen das Insektensterben unternehmen wollte. Gemeinsam mit Josef Hochhausen und Theo Trippelsdorf gab sich das SDW-Ehrenvorstandsmitglied ans Werk. Tatkräftige Unterstützung leisteten Vorsitzende Martina Koch und Stadtförster Frank Wadenpohl. Gut 200 Arbeitsstunden wurden in das Insektenhotel investiert, das nach ursprünglichen Plänen schon im Frühling übergeben werden sollte. „Doch dann kam Corona dazwischen“, sagt Frommen.

Das in direkter Nachbarschaft zu den Kamerunschafen errichtete Insektenhotel wurde absichtlich nicht umzäunt, „damit sich die Besucher das mal aus der Nähe betrachten können“, sagt der Ehrenvorstand. Gleichzeitig bittet er darum, mit dem liebevoll konstruierten Eigenbau pfleglich umzugehen. Der soll künftig noch mit Tafeln ausgestattet werden, die darüber informieren, was in dem Hotel so alles kribbeln und krabbeln könnte.