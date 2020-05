Eichenprozessionsspinner in Grevenbroich : Raupenbefall: Wildgehege ist wieder geschlossen

Grevenbroich Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat am Freitag Nachmittag das komplette Wildfreigehege im Bend wieder gesperrt. Nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern wegen einer Raupe: Der Eichenprozessionsspinner hat mehrere Bäume auf dem Gelände befallen.

In den vergangenen Wochen ist der Eichenprozessionsspinner bereits an mehreren Stellen der Stadt aufgetreten. An besonders sensiblen Stellen wie Spielplätzen, Kitas und Schulen wird er bekämpft. Die vollständig mit Brennhaaren bedeckten, zunächst gelblich-braun, später grau-blau bis schwarzen Raupen bauen Gespinst-Nester, die in Bäumen oder Sträuchern hängen. Wer solche Nester im Stadtgebiet entdeckt, wird gebeten, sich unter Telefon 02181 608454 zu meden.