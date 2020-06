Bienenhotel der Baumschule Peters : Lebhaftes Treiben vor den Stadttoren

Kevelaer In unmittelbarer Nähe zum bereits gut besuchten Gradierwerks wurde kürzlich ein weiteres, jedoch viel kleineres und nicht sofort erkennbares Hotel errichtet. Die Baumschule Peters hat dort ein Bienenhotel errichtet.

Obwohl das Gradierwerk im Solegarten St. Jakob noch nicht offiziell eröffnet werden konnte, haben es die Menschen in Kevelaer schon zu einem ihrer Lieblingsplätze auserkoren. Ob am frühen Morgen oder spät am Abend, die Sitzplätze mit Meeresluftfeeling sind zu allen Zeiten sehr begehrt.