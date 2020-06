Nur noch wenige Kunden kommen persönlich : Sparda-Bank gibt Filiale in Grevenbroich auf

Die Sparda-Bank West schließt am 26. Juni ihre Filiale in Grevenbroich. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Die Filiale der Sparda-Bank West in der Grevenbroicher Fußgängerzone bleibt ab Freitag, 26. Juni, endgültig geschlossen. Diesen Schritt hatte das Institut bereits Ende Oktober 2019 angekündigt.

Grevenbroicher, die eine persönliche Beratung wünschen, müssen künftig zu den Zweigstellen in Neuss (Krefelder Straße 62) und Mönchengladbach (Bismarckstraße 100) fahren. Was die Bargeld-Versorgung betrifft: „Hier können Sparda-Kunden etwa die Auszahlung bei den CashPool-Partnerbanken oder beim Einkauf in Supermärkten wie dm, Netto oder Aldi nutzen“, sagt Pahl. Zudem kümmere sich die Bank um individuelle Anliegen weiterhin telefonisch und biete darüber hinaus auch vermehrt Videoberatung an. „Dass die modernen Kanäle gut funktionieren, hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Krise täglich erwiesen“, sagt Marc-André Pahl.