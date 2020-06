Kommunalwahl in Grevenbroich : UWG stellt Team für die Wahl auf

Grevenbroich Die Unabhängigen stellen keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf – wollen aber auch keinen anderen unterstützen. Die Mannschaft für die Ratswahl steht. Prominentester Neuzugang ist Ex-Schützenkönig Barthel Velder.

Eine eigene Kandidatur schließt Windler aus. Der in der Insolvenzverwaltung tätige Wirtschaftsjurist sieht sich in Zukunft den Herausforderungen der Corona-Krise ausgesetzt und möchte dort seinen beruflichen Schwerpunkt setzen. „Einen Bürgermeister-Wahlkampf macht man da, gemessen an der Verantwortung, nicht einfach nebenher“, meint der Wevelinghovener.

Prominentester Neuzugang ist Barthel Velder, der 2013/14 Schützenkönig in Grevenbroich war und sich im Bezirk Stadtmitte um Wählerstimmen bewerben wird. In Noithausen tritt die 37 Jahre alte Rechtsfachwirtin Vanessa Konrad an. Für Langwaden, Hülchrath, Neubrück konnte die 23-jährige Disponentin Eva Platz gewonnen wird, in Hemmerden/Busch wird das UWG-Team durch die Krankenschwester Manuela Oehmen (34) verstärkt. Die Wahlkreise in Kapellen werden vervollständigt durch die Kandidatinnen Ute Heuser (59) und Magdalene Breuer. Für Wevelinghoven-Mitte konnte der 57 Jahre alte Elektromeister Michael Schlesiger gewonnen werden, der in einer Bürgerinitiative gegen den Verkehrsinfarkt in seinem Heimatort kämpft.