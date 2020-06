Polizeieinsatz am Hambacher Forst : Rückkehr in den vergessenen Wald

Rückkehr in den vergessenen Wald

Polizeieinsatz am Hambacher Forst

Kerpen 2018 wurde ein kleines Stück Wald zwischen Köln und Aachen zum Mittelpunkt der Klima-Debatte: Der Hambacher Forst. Seitdem ist viel passiert, unter anderem die Kohle-Einigung. Dennoch leben viele Menschen im „Hambi“. Jetzt bekamen sie ungebetenen Besuch.

Es erinnert an eine Partie Mikado, was sich am Dienstagmorgen im Hambacher Forst ereignet. Allerdings im XXL-Format und nur optisch: Ein Bagger umklammert einen Holzstamm und zieht ihn weg. Daraufhin fallen andere Stämme wie Holzstäbchen zusammen. Die Nebengeräusche dieses Vorgangs haben dagegen nichts mit einer Runde des beliebten Geschicklichkeitsspiels zu tun. „Verpisst euch!“, schallt es aus dem Wald. Und: „Seid ihr jetzt stolz?“