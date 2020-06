Initiative gegen das Insektensterben : „Langenfeld summt“: Blumen für Bienen – Infos für Menschen

Langenfeld Die Bienen werden die für sie gedachten Wildblumen und das für sie gedachte Insektenhotel wohl auch finden, ohne diese Schilder zu lesen. Die jetzt im Freizeitpark Langfort aufgestellten Hinweistafeln „Lebensraum für Artenvielfalt“ sind ja aber auch für die zweibeinigen Besucher gedacht.

Vor zwei Jahren war die Stadt der Initiative „Deutschland summt“ beigetreten. In Zusammenarbeit mit örtlichen Naturschutzverbänden werden seither auf öffentlichen Grünflächen und – durch verschenkte Samentüten – in Privatgärten Wildblumen ausgesät. Dazu bekommen Landwirte einen Zuschuss für Blühstreifen entlang ihrer Felder. Nach Wagners Angaben wurden in den vergangenen zwei Jahren an 14 Stellen insgesamt 25.000 Quadratmeter städtische Grünflächen „dauerhaft naturnah umgestaltet“. Teilweise seien neben Wildblumen heimische Stauden und Sträucher gepflanzt worden. „Andere Grünflächen, auf denen bereits ein gewisses Artenpotenzial zu beobachten ist, wurden nicht umgebrochen und neu eingesät“, sagt Wagner. Stattdessen würden diese „anders gepflegt, um so mehr Artenvielfalt zu ermöglichen“. Zur Pflege habe der städtische Betriebshof hierfür geeignete Balken- und Trommelmäher angeschafft. „Das Mahdgut wird entfernt, um die Flächen sukzessive abzumagern und so die Vielfalt der blühenden Wildkräuter zu fördern. Denn die stellt sich nur auf weniger nahrhaften Böden ein.“