Natur in Rheurdt : Ein Zuhause für heimische Insekten

Der Verein zur Förderung der Artenvielfalt stellte vier Eichenstämme auf, in denen Insekten heimisch werden sollen - unter anderem an der verlängerten Gartenstraße. Die Bäume, aus denen die Insektenhotels entstanden, waren vertrocknet.

Sie suchten sich Punkte aus, an denen bereits Blühstreifen und -wiesen, Wildhecken oder Streuobstwiesen existieren. Einer befindet sich am Buschmannshof, der in der Nähe des Samannhofs am Littardweg liegt und auch unter dem Namen „Zur lachenden Ziege“ bekannt ist. Ein weiterer befindet sich an der verlängerten Gartenstraße in Schaephuysen, die sich rückwärtig an den Pottbeckershof anschließt. Ein dritter findet sich am Hochbehälter am Schaephuysener Höhenzug, der vom Wanderparkplatz an der Hauptstraße zu erreichen ist. Und schließlich ist einer auf der Streuobstwiese platziert, die an der Einmündung des Heidewegs in die Bahnstraße in Rheurdt Früchte trägt. „Insektenhotels sind nur in einem ökologischen Verbund sinnvoll“, sagt Vereinsmitglied Uwe Girndt beim Aufstellen der Stämme.