Kostenpflichtiger Inhalt: Noch freie Plätze : Grevenbroicher haben wenig Interesse an der Ferienbetreuung

Die Nachfrage nach einer Kinderferienbetreuung in Grevenbroich ist in diesem Jahr eher verhalten. Foto: dpa/Arne Dedert

Grevenbroich Ob Kita-Kinder oder Grundschüler – das Interesse an einer Betreuung während der großen Sommerferien ist in Grevenbroich geringer als in den Vorjahren. Das stellen sowohl die Stadt als auch der Südstadt-Jugendtreff fest.