Karneval in Grevenbroich : Windig und Närrisch in Hemmerden

Allrath Der Rosenmontagszug in Alrath startet um 13.11 Uhr auf dem Allrather Platz, daran schließt sich der Familienkarneval im Festzelt an der Bongarderstraße an.

Gustorf Um 14.30 Uhr zieht der Zug in Gustorf los – von der Erlenstraße/Ecke Dunantstraße. Danach ist After-Zoch-Party im Zelt angesagt.