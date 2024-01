Karneval in Moers-Holderberg Was Holderberg mit Köln und Düsseldorf verbindet

Auch ohne ihren langjährigen Frontmann Henning Krautmacher lässt die Kölner Band „Höhner“ die Hallen wackeln, wenn sie Songs wie „Viva Colonia" oder „Wenn nicht jetzt, wann dann" präsentiert. Denn Patrick Lück schließt die Lücke, die Krautmacher im Sommer 2022 hinterließ, als er sich aus Altersgründen zurückzog. So gehörte der Auftritt der „Höhner“ zu einem der Höhepunkte der Damensitzung, zu der die Karnevalsfreunde Holderberg am Donnerstagabend eingeladen hatte. Damit läuteten die Holderberger den großen Sitzungskarneval in der Grafschaft ein.