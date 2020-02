Karneval in Grevenbroich : Hemmerdener Zug soll wie geplant ziehen

Karneval 2019: Im letzten Jahr hatten die Jecken viel Spaß beim Zug in Hemmerden. (Archivbild). Foto: Carsten Sommerfeld

Hemmerden Der Karnevalszug in Hemmerden soll am Sonntag wie gewohnt um 14.11 Uhr starten. „Wir sind optimistisch, dass der Sturm nicht zu stark wird und wir wie geplant ziehen können“, sagt Sprecher Heinz Koch am Samstag nach einem Treffen der Karnevalsfreunde Hemmerden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Wehe es am Sonntag doch zu heftig, werde kurzfristig umgeplant, erklärt der Hemmerdener. Die Karnevalsfreunde stehen mit Blick auf die Wetterprognosen auch in Verbindung mit den Neusser Jecken.