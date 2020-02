Unternehmensinsolvenzen : Weniger Firmenpleiten im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis 180 Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss meldeten 2019 Insolvenz an. Das ist der niedrigste Wert seit 2001. Auch mit Blick auf Landes- und Bundestrend schneidet der Kreis sehr gut ab. In Düsseldorf stieg die Zahl der Insolvenzen.

Wenn es um den Wirtschaftsstandort Rhein-Kreis Neuss geht, dann gibt es ein Bild, das sowohl Landrat Hans-Jürgen Petrauschke als auch IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz gerne zur Veranschaulichung heranziehen: Der Kreis sei so etwas wie die Lokomotive für die Wirtschaft am Niederrhein. Stark, mit Power unterwegs und mit Zugkraft ausgestattet. Gut möglich, dass sogar der große Nachbar Düsseldorf einen respektvollen Blick auf die andere Rheinseite wirft. Denn während die Zahl der Firmenpleiten im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt deutlich zugenommen hat – es waren rund 13 Prozent mehr als 2018 –, schwimmt der Rhein-Kreis erfolgreich gegen den Trend der konjunkturellen Eintrübung und weltwirtschaftlicher Turbulenzen an. Im Kreis ist die Zahl unternehmerischer Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahr um 16 Fälle auf 180 Firmenkonkurse zurückgegangen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Creditreform Düsseldorf/Neuss hervor.

Zwei Dinge leitet die Auskunftei dabei im Wesentlichen ab. Erstens heißt es in der jetzt vorliegenden Zusammenfassung der Detailergebnisse für das Gesamtjahr 2019: „Der internationale Handelsstandort Düsseldorf leidet derzeit offensichtlich stärker unter den Turbulenzen in der Weltwirtschaft als der Rhein-Kreis Neuss, wie auch ein Vergleich der regional verfügbaren Konjunkturindices zeigt.“ Und zweitens: „Der Rhein-Kreis Neuss weist bereits seit Mitte 2015 eine Art Sonderkonjunktur auf.“ Denn während sich die Konjunktur in Düsseldorf spätestens seit 2018 eintrübte, erzielte das Geschäftsklima der Wirtschaft im Rhein-Kreis laut „Mittelstandsbarometer“ der Initiative „Konjunkturforschung Regional“ fünf Mal in Folge Topwerte. Der Kreis ist daher ein bisschen das, was der FC Bayern im Fußball ist: immer oben an der Spitze dabei.