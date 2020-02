Karneval in Grevenbroich : 1800 Jecken in Wevelinghoven bei „Da simmer dabei“

Wevelinghoven Event im Zelt auf dem Marktplatz war zum 17. Mal in Folge ausverkauft. Am Freitag feierten 1600 Menschen bei „Karneval Total“ des BV Wevelinghoven.

Großartige Stimmung, viele tolle Kostüme, ausgelassen feiernde Gäste – das war „Da simmer dabei“, die nach Angaben des Veranstalters größte Karnevalsveranstaltung in der Region am Karnevalssamstag in Wevelinghoven im Festzelt auf dem Marktplatz. Nach mehreren Umzügen und Jahren in Kapellen und Noithausen ist die Veranstaltung dort wieder angekommen, wo im Jahr 2007 alles begonnen hat.