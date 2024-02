Der große Sessions-Überblick Alle Bilder von den Karnevalszügen im Kreis Kleve 2024

Darauf hatten viele Narren im Kreis Kleve gewartet: endlich wieder Karnevalsumzüge, Karneval nicht nur in den Sälen, sondern auch auf der Straße, im Zelt, in den Kneipen. In praktisch allen Städten und Gemeinden am Niederrhein waren die Züge 2024 zurück, die Karnevalisten haben sich einiges einfallen lassen. Wo waren die größten Züge, welche Kostüme waren am ausgefallensten? Hier finden Sie alle Züge im Kreis Kleve im Überblick.