Verwaltung in Grevenbroich : Flächennutzungsplan läuft aus – Stadt sieht keine Neuauflage vor

Grevenbroich Die Stadtverwaltung verzichtet darauf, einen neuen Flächennutzungsplan zu gestalten. Der alte Plan stammt aus 2006 und liefert lediglich einen Planungshorizont bis 2020. Dennoch gebe es nach Angaben der Stadt derzeit keinen Grund, von den alten Richtlinien abzurücken.

Der Flächennutzungsplan ist ein Instrument der öffentlichen Verwaltung, mit dem die städtebauliche Entwicklung gesteuert werden, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt. Bei dem Plan selbst handelt es sich um eine grafische Darstellung, in der die bestehenden und zukünftig erwünschten Flächennutzungen dargestellt sind. So werden zum Beispiel Flächen von Wohngebieten, Gewerbegebieten und Ackerflächen dargestellt. Auch Neubauprojekte können in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt werden.