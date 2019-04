Gegen das Insektensterben : Naturfreunde pflanzen Blühwiesen am Grevenbroicher Wildgehege

Grevenbroich Die Aktion am Wildgehege ist ein Beitrag gegen das Insektensterben. Stadtförster Frank Wadenpohl kann dabei auf die Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zählen.

Die Lokalpolitik hat den Wert solcher Areale erkannt. SPD und Grüne hatten die Verwaltung im Vorjahr aufgefordert, ein Konzept zum Insektenschutz zu entwickeln. In diesem Jahr sollen Blühwiesen mit einer Gesamtgröße von insgesamt 24.538 Quadratmetern angelegt werden. Es handelt sich um zwölf Flächen in Kapellen, sieben im Stadtzentrum, sechs in Elsen und einer in Neukirchen. Auch über Stadtgrenzen hinaus würde sich Wadenpohl eine Zusammenarbeit wünschen. „Es wäre sinnvoll, sich zu vernetzen und gemeinsam gegen das Insektensterben vorzugehen“, sagt er.